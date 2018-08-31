31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной версией появления микротрещины на МКС специалисты называют внешнее воздействие, сообщает РИА Новости.

В бортовом отсеке российского корабля "Союз МС" номер 739 ("Союз МС-09") была обнаружена микротрещина, которая стала причиной утечки воздуха. Специальная комиссия рассматривает разные версии возникновения повреждения, в числе которых столкновение с микрометеоритом, космическим мусором, производственный брак. Приоритетной специалисты называют внешнее воздействие, поскольку при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его нахождения на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

Как сообщалось 30 августа, на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает, проблема была локализована. Вероятной причиной он также называл внешнее повреждение. Официальный представитель НАСА Келли Хампфрис в свою очередь подтвердил, что утечка воздуха не представляет опасности для экипажа орбитального комплекса. Разрабатывается возможный план ремонта.-0-