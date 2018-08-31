Главной версией появления микротрещины на МКС специалисты называют внешнее воздействие

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 августа 2018, Пт
+23°C
Переменная облачность EUR 2.4318
USD 2.0799
RUB 3.0529
Главное
Фото из архива В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
Президент
Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Президент
Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты
Экономика
"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска
Общество
Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира
10:50 Общество
Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
10:47 Политика
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции
10:46 В мире
Хоккеисты "Немана" и "Юности" проведут стартовые матчи Лиги чемпионов
10:30 Спорт
Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты
10:26 Экономика
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1% до $16,5 млрд
10:19 Экономика
ДОСЬЕ: Юбилейный День белорусской письменности в Иваново
10:05 Культура
Заключения о готовности к отопительному сезону в Минске получили более 95% котельных
09:54 Регионы
Летевший из Москвы в Рим ребенок после осмотра медиков продолжил путешествие
09:53 Общество
"Небо обрушилось на Землю". В Австралии засняли падающий метеорит
09:37 Калейдоскоп
Супершкольника выберут в Гродно
09:23 Регионы
Яркие сюрпризы и музыкальные открытия ждут витебчан на фестивале классической музыки
09:23 Культура
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Школа 1922 года: учебники из Германии и каникулы три дня
09:11 Общество
Грузовик врезался в автобус в Нью-Мексико: 7 человек погибли
09:07 В мире
Главной версией появления микротрещины на МКС специалисты называют внешнее воздействие
09:05 В мире
Судебных исполнителей Беларуси оснастили видеорегистраторами
09:02 Общество
Праздник "Твори, выдумывай, пробуй!" пройдет 1 сентября в Могилеве
08:52 Регионы
Модные показы устроят у Минской ратуши 8 сентября
08:48 Регионы
Школьники Минской области в Неделю допобразования поучаствуют в викторинах и игровых экскурсиях
08:43 Регионы
Более 40% десятиклассников Бреста пройдут подготовку по рабочим профессиям
08:21 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
День белорусской письменности в Иваново День белорусской письменности в Иваново
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Главной версией появления микротрещины на МКС специалисты называют внешнее воздействие

В мире 31.08.2018 | 09:05
Фото Twitter/Scott D. Tingle
Фото Twitter/Scott D. Tingle

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной версией появления микротрещины на МКС специалисты называют внешнее воздействие, сообщает РИА Новости.

В бортовом отсеке российского корабля "Союз МС" номер 739 ("Союз МС-09") была обнаружена микротрещина, которая стала причиной утечки воздуха. Специальная комиссия рассматривает разные версии возникновения повреждения, в числе которых столкновение с микрометеоритом, космическим мусором, производственный брак. Приоритетной специалисты называют внешнее воздействие, поскольку при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его нахождения на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

Как сообщалось 30 августа, на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает, проблема была локализована. Вероятной причиной он также называл внешнее повреждение. Официальный представитель НАСА Келли Хампфрис в свою очередь подтвердил, что утечка воздуха не представляет опасности для экипажа орбитального комплекса. Разрабатывается возможный план ремонта.-0-

На МКС произошла утечка воздухаНа МКС произошла утечка воздуха
"Ночью и утром была нештатная ситуация на МКС - падение давления, утечка воздуха на станции. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка", - сообщил Дмитрий Рогозин.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
космос, Россия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4318 BYN 2.427 BYN 2.433 BYN
USD
2.0799 BYN 2.08 BYN 2.085 BYN
RUB
3.0529 BYN 3.045 BYN 3.06 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Белорусская династия педагогов с общим стажем более 1000 лет
Все видео

Фотоновости

В южных районах Гомельской области приступили к уборке картофеля на частных подворьях
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Лукашенко рассчитывает на расширение белорусско-киргизского сотрудничества
Лукашенко: Беларусь готова к расширению контактов и активизации сотрудничества с Малайзией
Политика
Александр Суриков. Фото из архива Суриков: свою карьеру посла в Беларуси завершаю с чувством грусти
Беларусь и Китай готовятся к двусторонним визитам на высоком уровне
Взаимодействие Беларуси и Финляндии в европейском регионе ориентировано на укрепление международной безопасности
Экономика
Во время встречи В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1% до $16,5 млрд
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Полоцке водитель сбила пешехода, отвезла в больницу и скрылась
В Березовском районе автомобиль службы доставки столкнулся с машиной дорожников
Трех учащихся Наровлянского лицея лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией
Общество
Фото из архива Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября
В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира
Летевший из Москвы в Рим ребенок после осмотра медиков продолжил путешествие
Регионы
РЕПОРТАЖ: Страсти по камышевке, или Как меняется жизнь Споровских болот
Заключения о готовности к отопительному сезону в Минске получили более 95% котельных
Супершкольника выберут в Гродно
Спорт
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open
Хоккеисты "Немана" и "Юности" проведут стартовые матчи Лиги чемпионов
Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья на финальном этапе "Бриллиантовой лиги"
Технологии
Фото Digital Trends Apple презентует новые iPhone 12 сентября
Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
Культура
Кадр из фильма "Хрусталь" Фильм "Хрусталь" вошел в программу Лондонского фестиваля
ДОСЬЕ: Юбилейный День белорусской письменности в Иваново
Яркие сюрпризы и музыкальные открытия ждут витебчан на фестивале классической музыки
Калейдоскоп
Фото из соцсетей "Небо обрушилось на Землю". В Австралии засняли падающий метеорит
Вуди Аллен сделает перерыв в карьере
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино обновили свадебные клятвы
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия