Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов

Администрация аэропорта имени Джона Кеннеди заявила об ограничении количества прибывающих в город рейсов. Это вызвано сокращением пропускной способности воздушной гавани и необходимостью обслуживания отбывающих пассажирских самолетов.
Подобная временная мера вводится пока не заработает достаточное количество секций, необходимых для обслуживания всех рейсов, накопившихся еще после снежной бури, имевшей место в четверг.
В районе аэропорта температура опустилась до значения 13 градусов Цельсия со знаком минус. В субботу отменили 78 рейсов и отложили 375.
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