Главой Европола впервые станет женщина

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Европейского союза впервые назначил женщину исполнительным директором Европола. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"8 марта совет назначил Катрин де Болль из Бельгии на должность исполнительного директора Европола", - говорится в сообщении. Она была избрана из списка кандидатов, который предложил совет правления Европола, и вступит в новую должность 1 мая 2018 года, когда истекут полномочия действующего исполнительного директора Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на четырехлетний срок.

Сейчас 48-летняя Катрин де Болль занимает должность генерального комиссара Федеральной полиции Бельгии. В 2012 году она стала первой женщиной на этом посту.

Европол - полицейская служба Европейского союза. Ее основные задачи - координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между правоохранителями в ЕС.-0-