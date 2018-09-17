Главы КНДР и Республики Корея 18 и 19 сентября проведут переговоры

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы КНДР и Республики Корея 18 и 19 сентября проведут двусторонние переговоры, сообщает ТАСС.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом.

Как передает информагентство Ренхап, лидеры двух стран будут обсуждать пути денуклеаризации Корейского полуострова. Представитель администрации президента Республики Корея Им Чжон Сок отметил, что до недавнего времени денуклеаризация была пунктом повестки дня переговоров между КНДР и Соединенными Штатами Америки. "Этот вопрос нельзя обсуждать на рабочем уровне, и, даже если он будет обсуждаться на рабочем уровне, из таких переговоров не может быть достигнуто соглашение", - добавил он, подчеркивая важность предстоящих переговоров по этому вопросу.

Как сообщалось, третий межкорейский саммит глав КНДР и Республики Корея пройдет с 18 по 20 сентября. Важным пунктом повестки дня станет вопрос снижения военной напряженности между двумя странами, с этой целью стороны договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита.-0-