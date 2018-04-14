Главы МИД 28 стран ЕС обсудят 16 апреля ситуацию с ударами по Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на заседании 16 апреля в Люксембурге ситуацию с ракетными ударами в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сегодняшнее заявление главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса.

"Министры иностранных дел Евросоюза будут иметь возможность консультироваться друг с другом по этой ситуации на заседании совета, которое состоится в понедельник", - заявил Дидье Рейндерс.

По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции 14 апреля с 03.42 до 05.10 по времени Дамаска (время совпадает с минским). В российском ведомстве сообщили, что было выпущено свыше 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля", большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. По некоторым данным, атаке подверглись около 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило. Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что было использовано примерно в два раза больше боеприпасов, чем в апреле 2017 года, когда США нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. "Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - говорится в заявлении.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Сегодня на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).-0-