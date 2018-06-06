Главы МИД "нормандской четверки" встретятся 11 июня в Берлине

6 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Министерская встреча "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ и Украина) запланирована на 11 июня в Берлине. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

По его словам, закрытых тем на встрече глав МИД нет, все вопросы будут обсуждаться. "Все темы, которые стоят на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан", - заявил Григорий Карасин.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч лидеров России, Франции, Германии и Украины, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате в феврале 2017 года в Мюнхене.-0-