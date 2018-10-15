Главы МИД стран ЕС одобрили новый режим введения санкций за применение химоружия

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы МИД 28 стран ЕС одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за создание и применение химического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия", - говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
Разработка этого механизма была запущена в конце июня. Такое решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипалей, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.-0-
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