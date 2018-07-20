Главы МВД стран СНГ подписали в Баку межгосударственный протокол

20 июля, Баку /БЕЛТА - Trend/. Министры внутренних дел Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана подписали в Баку протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.

Документ межгосударственного уровня подписывается на площадке Совета министров внутренних дел впервые. Ранее подобные документы подписывались только на заседании Совета глав правительств СНГ.

Поправки, внесенные в соглашение, помогут детализировать содержащиеся в национальных информационных системах сведения о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля, о постановке на госучет, о полученных в ходе эксплуатации повреждениях, приведших к конструктивной гибели, а также обмен указанными данными между компетентными органами с использованием современных информационных технологий.

Кроме того, закреплен срок, по истечении которого может быть запущена процедура обращения невостребованного автотранспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено и находится.

Документ был разработан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ на основе результатов мониторинга существующего механизма межгосударственного сотрудничества в данной сфере, проведенного при участии научно-консультативного совета при СМВД.-0-