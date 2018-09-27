Годовые убытки от катастроф из-за изменения климата составили $320 млрд - ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от стихийных бедствий и катастроф, связанных с изменением климата, побил рекорд в 2017 году и составил $320 млрд. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии высокого уровня по климатическим изменениям на полях Генеральной ассамблеи.

По его словам, климатические изменения происходят быстрее, чем мировое сообщество успевает реагировать и предотвращать их. "Есть риск того, что мы увидим необратимый ущерб, который нельзя будет восполнить, если не будем действовать очень, очень быстро", - указал Антониу Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что для решения проблемы изменения климата и глобального потепления в сентябре 2019 года будет организован Саммит по климату, в ходе которого планируется мобилизовать ресурсы и действия стран в этом направлении.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 197 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истекает в 2020 году.-0-