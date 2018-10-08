Голландские девушки первыми в ЕС получат право на военную службу

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2019 года 17-летние девушки в Нидерландах будут вставать на воинский учет наравне с юношами. Соответствующие изменения в закон о воинской службе внес сенат, сообщает голландский сайт DutchNews.

Реформа в значительной степени является символической, поскольку призыв в Вооруженные силы Нидерландов прекратился в 1996 году, армия переведена на контрактную основу. "Это означает, что закон больше не будет проводить различия между мужчинами и женщинами в отношении защиты родины", - отметил представитель военного ведомства Клаас Мейер.

Все юноши и девушки в год, когда им исполнится 17 лет, получат письмо с сообщением о том, что они были добавлены в реестр военной службы. До исполнения 45 лет они могут быть вызваны для несения военной службы, если Нидерланды начнут войну с другой страной.

Чиновники надеются, что эти изменения побудят больше женщин строить военную карьеру. На данный момент в армии Нидерландов служат только 10% женщин.-0-