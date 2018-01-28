Голосование на выборах президента началось в Финляндии

28 января, Хельсинки /БЕЛТА-ТАСС/. Около 2 тыс. избирательных участков открылись утром в воскресенье в Финляндии на выборах президента. Об этом сообщило финское Министерство юстиции.

Участки работают, в частности, в мэриях городов, библиотеках, на почте. Проголосовать можно с 9.00 до 20.00 по местному времени (10.00-21.00 по минскому). Досрочное голосование состоялось 17-23 января, в нем приняли участие 36,7% избирателей, или более 1,5 млн человек.

Всего на высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей. Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют около 4,2 млн человек из более чем 5,5-миллионного населения страны.

В случае победы одного из кандидатов инаугурация нового президента состоится 1 февраля. Если первый тур не выявит победителя - никто не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов пройдет 11 февраля.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок.-0-