Гонконгскую фондовую биржу впервые за 127 лет возглавила женщина

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за 127 лет существования Гонконгской фондовой биржи ее руководителем стала женщина - финансист Лора Ча, сообщает ТАСС.
Кандидатура 68-летней Лоры Ча на пост председателя правления биржи была одобрена на собрании акционеров. На этом посту она заменила Чжоу Сунгана, который руководил биржей последние шесть лет.
Лора Ча - одна из самых влиятельных и опытных финансистов Китая. В 1990-х годах она являлась заместителем главы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Затем была приглашена на аналогичный пост в Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая. С 2006 по 2012 год входила в состав совета директоров Гонконгской фондовой биржи.-0-
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