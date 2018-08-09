Госдеп США принял решение о вводе новых санкций против РФ из-за дела Скрипалей

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, сообщает ТАСС.

"Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки Москве всех "чувствительных" товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли США в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок", - сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

23 страны вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" Так, США высылают из страны 60 российских дипломатов, Украина вышлет 13 дипломатов, Франция, Польша, Германия - по четыре, Канада - четырех сотрудников посольства и генконсульства.

Дипломат добавил, что Вашингтон намерен сделать ряд исключений из режима новых санкций. Эти исключения коснутся оказания "помощи России и российскому народу", "деятельности, затрагивающей полеты в космос", а также обеспечения "безопасности полетов коммерческой пассажирской авиации".

Отмечается, что ограничения вступят в силу 22 августа.

Представитель Госдепартамента также заявил, что США рассчитывают, что до введения второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей не дойдет. Он добавил, что США ставят России ряд условий, которые она должна выполнить в течение трех месяцев после первого раунда ограничений.

Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге Россия, добавил при этом Сергей Лавров, стремится к установлению истины в инциденте в Солсбери. Для этого она созывает внеочередную сессию исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля.

Вторая часть санкций предусматривает, в частности, угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их полной приостановки, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Солсбери "Сергей Скрипаль выписан из больницы города Солсбери", - указывается в сообщении службы здравоохранения.

Госдепартамент отказался сообщить на базе каких сведений или разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Я оставлю этот вопрос, касающийся нашего понимания ситуации со Скрипалями, другим (членам администрации). Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество "Новичок" и нарушитель были из Российской Федерации, однако по поводу того, как мы понимаем эту ситуацию, ответят другие", - ответил представитель Госдепа.

Пострадавшие в британском Эймсбери были отравлены "Новичком" - Скотленд-Ярд Нил Базу указал, что речь идет о масштабном расследовании. "Примерно 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия причастна к этому инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.-0-