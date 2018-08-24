Госдеп США сообщил о вступлении в силу новых санкций в отношении России с 27 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Госдепартаменте США заявили, что новые односторонние санкции в отношении России вступят в силу ориентировочно 27 августа, сообщает ТАСС.

"США 6 августа в рамках соблюдения (американского) закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года пришли к выводу о том, что правительство Российской Федерации использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения. 8 августа мы оповестили Конгресс о своем намерении ввести несколько санкций в отношении России, как того требует закон о контроле над химическим и биологическим оружием, включая прежде всего применение презумпции отказа в предоставлении доступа к чувствительным товарам и технологиям сферы национальной безопасности, имеющим американское происхождение", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы передали извещение для Федерального реестра, вводящее в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", - отметил американский дипломат.

Федеральный реестр - это сборник официальных документов правительства США. Нынешние санкции вступят в силу после публикации в нем соответствующего уведомления.

Санкции вводятся в связи с делом Скрипалей. По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.-0-