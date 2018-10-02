Госдолг США вырос до рекордных $21,5 трлн

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, сообщает американский еженедельный журнал The Washington Examiner.
По информации издания, на 28 сентября текущего года впервые в истории госдолг достиг рекордной отметки - $21,516 трлн.
Также отмечается, что бюджетный дефицит США к 2020 году достигнет отметки в $1 трлн.
Как заявляют консерваторы в Конгрессе, расходы правительства по-прежнему не контролируются, что может привести к еще большему дефициту в последующие годы.-0-
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