Госдума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства России

8 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Госдума на заседании во вторник дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства России, передает корреспондент ТАСС.
За его кандидатуру высказались 374 депутата, против - 56, воздержавшихся нет.
В понедельник президент России Владимир Путин сразу после инаугурации внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение премьером. После этого состоялись консультации кандидата с думскими фракциями, по итогам которых "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, а КПРФ и "Справедливая Россия" сообщили, что будут голосовать против.-0-
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