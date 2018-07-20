Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста в России

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы в России. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку проекта закона высказались 328 депутатов, против - 104, воздержавшихся не было.

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению. При этом Госдума России для дальнейшего обсуждения законопроекта определила период длительностью более двух месяцев в отличие от традиционных 30 дней.

Законопроектом об изменении пенсионной системы в России, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст в РФ для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Согласно предложению правительства, увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режиме.

Повышение пенсионного возраста сначала коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в 62 года и в 57 лет. Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966-го - в 2024 году в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения - в 2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 и женщины 1968 годов рождения смогут стать пенсионерами в 2028 году в возрасте 65 и 60 лет. На этом переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится. Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года, женщины 1970 года рождения - в 2032 году в возрасте 62 лет, женщины 1971 года рождения - в 2034 году в возрасте 63 лет.-0-