Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкционному давлению на Россию, которым вводятся контрсанкции в отношении США и иных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно планам, Госдума РФ рассмотрит законопроект во втором чтении уже 17 мая, чтобы закон был принят в целом 22 мая.

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В соответствии с законопроектом, правительству России "предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных, прежде всего, на устранение введенных США так называемых актов недружественного характера". Среди указанных мер запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Одновременно ограничивается сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях и авиастроении, а также предусматривается введение "черных списков" иностранных граждан, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться Кабинетом министров по решению президента России, аналогичный порядок определен и для возможной отмены контрсанкций.-0-