Госдума России приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России приняла в третьем (окончательном) чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Об этом сообщает ТАСС.

Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности России. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.-0-