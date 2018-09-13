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СМИ Беларуси

Госдума России вводит ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста

В мире 13.09.2018 | 12:50
Фото Reuters
Фото Reuters

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России вводит ответственность, вплоть до уголовной, за увольнение лиц предпенсионного возраста или отказ в приеме таких лиц на работу. Соответствующий законопроект принят сегодня нижней палатой российского парламента в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно законопроекту, за увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста нанимателю грозит штраф в размере до 200 тыс. российских рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Документом предполагается также установить уголовную ответственность, для чего в Уголовный кодекс предлагается внести соответствующую статью.

Под предпенсионным возрастом понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством России.

О необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, за отказ в приеме их на работу в недавнем телеобращении заявлял президент России Владимир Путин. Он также предложил скорректировать планку повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

Госдума России 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию в России с нынешних 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В настоящее время законопроект готовится к принятию во втором чтении.-0-

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Россия, трудовое законодательство
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