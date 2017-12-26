Госпитализирован водитель автобуса, въехавшего в пешеходный переход в Москве

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автобуса, который въехал в пешеходный переход возле метро "Славянский бульвар" в Москве, госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

"В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей", - сказала Юлия Иванова.

ДТП произошло 25 декабря у станции метро "Славянский бульвар" около 14.50 по московскому времени. Рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход. По данным московской полиции, водитель автобуса изменил траекторию, из-за этого произошел съезд транспортного средства. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры. В результате ДТП погибли четверо и пострадали 11 человек. Среди пострадавших - пять женщин, пять мужчин и 16-летняя девушка. Трое из числа пострадавших - двое мужчин и одна женщина - находятся в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. Личности четырех погибших в ДТП установлены. Среди них 12-летняя девочка, две женщины 53 и 38 лет, а также 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП по признакам преступлений по ч.2 ст.238 УК РФ и ст.264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ведомстве отметили, что водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, сообщил об отказе тормозов. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автобуса был трезв.

Причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.-0-

В ДТП с автобусом в Москве погибли четверо, пострадали 11 человек Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).