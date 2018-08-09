Государства Африки предполагают создание единой валюты

Глава Центробанка Египта Тарек Амер заявил, что страны Африки задумались о создании общего центрального банка и единой валюты для всего континента, такую информацию сообщают информагентства.
По его словам, Ассоциация Центральных банков Африки уже начала разработку нужных в таком случае регулирующих правил, однако, подчеркнул глава Центробанка, создание единой африканской валюты займет не менее 25 лет.
Для создания единой валюты необходимы "согласие и политическая воля лидеров африканских государств, а также достижение определенных экономических и финансовых показателей".
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