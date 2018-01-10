Грабители с топорами атаковали парижский отель "Риц"

Вооруженные грабители атаковали в среду вечером элитный пятизвездочный отель "Риц", расположенный во французской столице. Группа мужчин с топорами разбила входные двери и проникла внутрь, передают информационные агентства.
Троих нападавших удалось задержать на месте, еще как минимум двое сбежали. По имеющейся информации в результате налета никто не пострадал.
Точные мотивы нападавших изучат полицейские. По имеющейся информации, в витрине отеля находились ювелирные украшения. Часть из них налетчикам удалось вынести. Общая сумма находившихся в витрине изделий превышает 4 млн евро.
Грабители были в масках, что затрудняет их поиск. Некоторые очевидцы сообщили, что видели у них и пистолеты.
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