Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом "Формулы-1" в 2018 году по итогам опроса, проведенного на официальной странице "Формулы-1" в Twitter. Об этом сообщает Trend .

В опросе приняли участие 43 419 пользователей. Из общего количества участников 68% проголосовали за Гран-при Азербайджана. Второе место занял Гран-при Китая с 14% голосов, далее следовали этап чемпионата в Бахрейне - 11% и в Австралии - 7%.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана "Формулы-1". В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы-2".

Победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.-0-