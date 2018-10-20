Гражданину Нидерландов впервые выдали паспорт для "нейтрального" пола

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах гражданину выдали паспорт для "нейтрального" пола, сообщает телеканал ВВС.
Пол в документе вместо стандартных мужской (М) и женский (V) обозначен буквой Х (нейтральный, средний). Принадлежит паспорт 57-летней Леоне Зекерс, сделавшей в 2001 году операцию по смене пола на женский. Сейчас Зекерс воспринимает свой пол как "средний".
Чтобы оформить законодательно половую самоидентификацию, Зекерс пришлось пройти через судебные заседания. Суд разрешил регистрацию граждан "нейтрального" пола. Такое случилось впервые.-0-
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