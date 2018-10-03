Гражданская панихида по Шарлю Азнавуру состоится 5 октября в Париже

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская панихида по легендарному шансонье Шарлю Азнавуру пройдет 5 октября в Доме инвалидов в Париже. Об этом сообщает французская газета Sud Ouest.

Отмечается, что изначально семья Шарля Азнавура была против пышной общенациональной церемонии. Французские парламентарии при этом призвали отдать национальную дань певцу, который является символом французской культуры.

Общенациональные церемонии прощания во Франции устраивают в исключительных случаях: после смерти выдающихся государственных, общественных и культурных деятелей, а также героев войны. На церемонии обычно выступает президент республики.

Ранее, 1 октября, Эйфелеву башню осветили специальными прожекторами с лучами золотого цвета в память о Шарле Азнавуре. Около башни на Йенском мосту власти города установили экран площадью 60 кв.м, на котором весь вечер проецировали фотографии знаменитого певца. Возле главной достопримечательности Парижа также играли песни Шарля Азнавура.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter: "Настоящий француз, связанный душой со своими армянскими корнями, Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трех поколений. Его шедевры, его наследие, его уникальное сияние надолго сохранят память о нем".

Мэр Парижа Анн Идальго выступила с предложением одно из мест в городе назвать именем Шарля Азнавура.

Шарль Азнавур умер в своем доме на юге Франции в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет.-0-