Греческая береговая охрана задержала судно с тонной конопли

Греческие пограничники перехватили рыболовецкое судно у берегов острова Крит. На его борту находилось более тонны конопли, передают информагентства.

На борту Celine Star находились четыре члена экипажа. Пограничники провели осмотр со служебными собаками, однако те поначалу не учуяли ничего подозрительного.

В ходе повторного осмотра выяснилось, что наркотики прятали в стенках кормы лодки. Для их демонтажа использовали пилы и дрели. Сотрудники береговой охраны изъяли около 50 упаковок с коноплей весом от 25 до 30 кг каждая.