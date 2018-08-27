Греческий остров Идра в разгар турсезона остался без света и воды

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный у туристов греческий остров Идра остался без света и воды из-за аварии в энергосистеме, сообщает информагентство Reuters.

Остров Идра получает электричество с континентальной Греции по двум кабелям, проложенным по дну моря. По предварительным данным, один из них был поврежден. Однако пока неясно, почему электричество также не поступает по второму кабелю.

По данным местных властей, из-за отсутствия электричества перестали работать банкоматы, на острове ограничена связь. Большие убытки несет местная торговля, поскольку холодильники не работают и продукты быстро портятся.

Водоснабжение на острове зависит от электричества. Из-за блэкаута перестали работать насосы, которые качают воду.

Авария произошла в разгар туристического сезона. По словам владельцев отелей, многие посетители уже отказались от дальнейшего проживания и поспешили покинуть остров.-0-