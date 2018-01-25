Греф не видит вероятности драматических изменений курса рубля и цен на нефть в 2018 году

25 января, Давос /БЕЛТА - ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не видит вероятности драматических изменений курса российского рубля и цен на нефть на горизонте текущего года. Об этом он заявил журналистам в кулуарах делового завтрака на Давосском форуме.
"Мы, честно говоря, не видим пока никаких драматических изменений, во всяком случае, на годичном горизонте. По нашей оценке, курс 56-61 (российских рублей за доллар) - это тот коридор, в котором возможно колебание рубля", - сказал Герман Греф.
По мнению главы Сбербанка, благоприятная макроэкономическая ситуация в России, в том числе рекордно низкая инфляция и стабильность нефтяных цен, также будет способствовать тому, что кредитные банковские ставки в 2018 году не будут расти.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит 23-26 января в Давосе (Швейцария). В ней принимают участие лидеры европейских, ближневосточных и азиатских государств.-0-
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