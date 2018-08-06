Греция получила последний транш в 15 млрд евро по третьей программе макрофинансовой помощи

6 августа, Брюссель /БЕЛТА-ТАСС/. Афины получили последний транш в 15 млрд евро по третьей программе макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM).

"ESM перечислил Греции последний транш помощи в 15 млрд евро", - сообщается в заявлении. Согласно документу из этой суммы 9,5 млрд евро будут использованы на формирование запаса ликвидности Греции и 5,5 млрд - на обслуживание внешней задолженности.

Таким образом, объем подушки ликвидности в распоряжении Афин должен достичь 24 млрд евро, что обеспечит нужды Греции в течение 22 месяцев после завершения третьей программы макрофинансовой помощи, которое официально произойдет 20 августа.-0-