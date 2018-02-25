Греция предложила ввести налог на богатство в ЕС после Brexit

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция предложила ввести налог на богатство в Европейском союзе после Brexit. Такое предложение озвучил журналистам премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщают информагентства.

Выход Великобритании из ЕС приведет к уменьшению общего бюджета союза. По мнению Алексиса Ципраса, последствия Brexit не должны быть дополнительным грузом для обычных налогоплательщиков. Поэтому выходом может быть введение налога на богатство.

Если не предпринимать никаких мер, то уменьшение бюджета может сказаться на финансировании социальных программ. Премьер-министр Греции обратил внимание, что дополнительные средства нужны и на решение новых задач, возникающих перед Евросоюзом в связи с миграционным кризисом, вопросами безопасности и созданием единого цифрового рынка.

Годовой бюджет Евросоюза составляет около 150 млрд евро, 13 млрд евро из этой суммы вносила Великобритания. Размер взноса каждой страны зависит от ряда факторов, в том числе валового национального дохода.-0-