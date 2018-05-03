Гроза в Индии: 60 человек погибли, 100 ранены

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные грозы с ливневыми дождями обрушились на север Индии, погибли более 60 человек, свыше 100 пострадали, сообщает ВВС.
Наибольший ущерб нанесен индийскому штату Уттар-Прадеш. В регионе нарушена подача электроэнергии и работа общественного транспорта, повалены деревья. Проводится масштабная спасательная операция.-0-
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