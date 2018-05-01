Группа альпинистов попала в буран в Швейцарии, пятеро погибли

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа альпинистов попала в буран в Швейцарских Альпах, пять человек погибли, сообщают информагентства.

ЧП произошло на территории кантона Вале. Альпинисты попали в буран и не смогли добраться до укрытия. Провести ночь им пришлось под открытым небом. Группа из 14 альпинистов была обнаружена спасателями. Среди спасенных - граждане Италии, Франции и Германии.

По информации местной полиции, один из альпинистов был найден мертвым, четверо других скончались в медицинских учреждениях. Причиной смерти стало переохлаждение.

Еще четыре человека находятся в больнице, медики борются за их жизнь.-0-