Группа "Би-2" отменила концерт 28 марта из-за трагедии в Кемерово

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рок-группа "Би-2" отменила концерт, который должен был пройти 28 марта, из-за трагедии в Кемерово. Информация об этом размещена на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

"Искренние соболезнования родным и друзьям погибших в Кемерово. Сил вам! Пострадавшим - скорейшего выздоровления. В связи с трагедией мы переносим наш концерт во Владимире на 4 апреля. Все приобретенные на 28 марта билеты будут действительны - меняется только дата выступления", - говорится в сообщении группы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 68 человек, среди них 25 детей. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.-0-