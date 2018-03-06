Группа из восьми потенциальных террористов арестована в Бельгии

В результате рейда, проведенного бельгийскими правоохранителями, задержаны по меньшей мере восемь человек. Они проживали в городах Герардсберген и Мехелен, коммуне Моленбек-Сен-Жан и бельгийской Фландрии.

Расследование инициировала прокуратура. При этом пока никакого оружия или взрывчатых веществ у подозреваемых не обнаружили. Тем не менее, в полиции уверены, что арестованные планировали совершить в будущем серию терактов на территории Бельгии.