Группа из восьми потенциальных террористов арестована в Бельгии

В результате рейда, проведенного бельгийскими правоохранителями, задержаны по меньшей мере восемь человек. Они проживали в городах Герардсберген и Мехелен, коммуне Моленбек-Сен-Жан и бельгийской Фландрии.
Расследование инициировала прокуратура. При этом пока никакого оружия или взрывчатых веществ у подозреваемых не обнаружили. Тем не менее, в полиции уверены, что арестованные планировали совершить в будущем серию терактов на территории Бельгии.
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