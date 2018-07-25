Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в канадском городе Торонто, сообщает ТАСС.

Стрельба произошла в Торонто поздно вечером 22 июля на одной из оживленных улиц в районе Гриктаун, где размещено много кафе и ресторанов. Мужчина начал стрелять из пистолета по людям, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был ликвидирован. Позднее было установлено, что стрельбу устроил 29-летний Фейсал Хуссейн.

В результате действий злоумышленника погибли два человека - девочка 10 лет и 18-летняя девушка. Еще 13 человек были ранены.

Правоохранители заявляли, что не исключают версию теракта. Родные Фейсала Хуссейна утверждает, что он страдал психическими расстройствами.-0-