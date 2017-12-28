Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в афганском Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Франс Пресс.

Два взрыва прогремели в западной части города недалеко от здания местного информационного агентства. Известно, что один из взрывов был устроен террористом-смертником.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек, более 30 пострадавших.-0-