Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в афганском Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Франс Пресс.
Два взрыва прогремели в западной части города недалеко от здания местного информационного агентства. Известно, что один из взрывов был устроен террористом-смертником.
Согласно последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек, более 30 пострадавших.-0-
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