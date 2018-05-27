27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия рассчитывает вступить в НАТО в 2021 году, сообщают информагентства со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Георгий Квирикашвили рассчитывает, что Североатлантический альянс поможет в реализации этого решения. Вступление в альянс будет важно с учетом необходимости укрепления безопасности Грузии, полагает он.-0-