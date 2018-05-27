27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия рассчитывает вступить в НАТО в 2021 году, сообщают информагентства со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.
Георгий Квирикашвили рассчитывает, что Североатлантический альянс поможет в реализации этого решения. Вступление в альянс будет важно с учетом необходимости укрепления безопасности Грузии, полагает он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN