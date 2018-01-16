Грузовик въехал в стену школы в США

Грузовик с прицепом протаранил стену учебного заведения в городе Лайл, штат Миннесота. По сообщениям информационных агентств, он съехал с дороги и врезался в здание школы.
В результате инцидента пострадали трое детей, включая двух учеников и ребенка-пассажира, и водитель тягача. Они госпитализированы, но об их текущем состоянии ничего не известно.
Школьников эвакуировали в церковь, расположенную неподалеку, из-за опасения в совершении террористической атаки.
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