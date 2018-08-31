Грузовик врезался в автобус в Нью-Мексико: 7 человек погибли

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Нью-Мексико грузовик врезался в пассажирский автобус, погибли как минимум 7 человек, множество людей получили ранения, сообщает американский телеканал Fox News.

Авария произошла на автомагистрали Interstate 40 недалеко от города Торо. По данным полиции, у грузовика лопнуло колесо, в результате чего он вылетел со своей полосы на встречную и врезался в автобус.

В салоне автобуса в момент аварии находились 49 человек. Точное число раненых пока не называется. Известно, что многим понадобилась госпитализация.-0-