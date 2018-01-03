Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая затонуло грузовое судно "Чанпин", сообщают информагентства.
В результате крушения десять человек пропали без вести, троих удалось спасти. Причиной происшествия стало столкновение с другим грузовым судном.
В поисково-спасательной операции задействованы десятки спасательных судов.-0-
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