Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая затонуло грузовое судно "Чанпин", сообщают информагентства.

В результате крушения десять человек пропали без вести, троих удалось спасти. Причиной происшествия стало столкновение с другим грузовым судном.

В поисково-спасательной операции задействованы десятки спасательных судов.-0-