Губернатор Пермского края представил защитившую детей учительницу к госнаграде

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Пермского края Максим Решетников представил к госнаграде учительницу Наталию Шагулину, которая защитила детей во время нападения на школу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона предлагает наградить учительницу медалью "За отвагу". Представление к награде учителя СОШ №127 Наталии Шагулиной направлено в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова просила губернатора Пермского края представить Наталию Шагулину к государственной награде. В своей телеграмме Решетникову Кузнецова писала: "Действия учителя школы номер 127 Перми Наталии Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу".

19 января в интернете также появилась петиция в адрес руководства РФ о присвоении Шагулиной звания Героя России. На сегодня ее подписали свыше 8 тыс. человек.

Утром 15 января в школе №127 Перми в результате инцидента с применением холодного оружия пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Конфликт возник между одним из учеников старших классов и подростком, который ранее был отчислен из пермской школы. При нападении на школьников в Перми Наталия Шагулина пострадала больше всех: она получила 17 ножевых ранений, приняв основной удар на себя.-0-