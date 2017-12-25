Гватемала вслед за США объявила о переносе посольства в Иерусалим

Власти Гватемалы объявили о решении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на президента страны Джимми Моралеса.

24 декабря Моралес обнародовал решение на своей странице в Facebook. Это явилось следствием его беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильские власти поприветствовали решение латиноамериканской страны, назвав Гватемалу и ее президента "истинными друзьями Израиля".

Ранее о решении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим объявил президент США Дональд Трамп. Данное заявление вызвало волну критики в отношении Белого дома по всему миру. Резолюция о непризнании данного решения получила подавляющее большинство голосов в ходе голосования в Генеральной ассамблее ООН.

Как отмечает Monde, Гватемала "скопировала" США еще и в том, что пока не озвучила конкретную дату переноса дипмиссии.