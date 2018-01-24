Хакеры похитили данные о 100 тыс. абонентов оператора Bell

Хакеры взломали серверы компании Bell Canada, одного из крупнейших операторов связи Канады, и получили доступ к данным около 100 тыс. пользователей. Об этом сообщил ряд информагентств.

В распоряжении злоумышленников оказались такие данные как имена и фамилии, адреса их е-мэйлов и ники в системе. Сообщается, что хакеры не завладели номерами кредитных карт и иной банковской информацией.

Полиция занимается расследованием инцидента, а компания принесла извинения.