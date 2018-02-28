Храм гроба Господня откроют в среду

Руководители христианских конфессий объявили о том, что утром в среду Храм гроба Господня откроют для посещений. Акция протеста против решения мэрии Иерусалима обложить храм налогом подошла к концу.
Городские власти согласились сесть за стол переговоров и приостановить взыскание муниципального налога. Сразу три конфессии, в чьем ведении находится святыня, отказались уплачивать налог и приняли решение об ограничении доступа паломников в храм.
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