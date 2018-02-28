Храм гроба Господня откроют в среду

Руководители христианских конфессий объявили о том, что утром в среду Храм гроба Господня откроют для посещений. Акция протеста против решения мэрии Иерусалима обложить храм налогом подошла к концу.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрылся в знак протеста против налога "Вместе со всеми главами церквей на Святой Земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности", - говорится в документе.

Городские власти согласились сесть за стол переговоров и приостановить взыскание муниципального налога. Сразу три конфессии, в чьем ведении находится святыня, отказались уплачивать налог и приняли решение об ограничении доступа паломников в храм.