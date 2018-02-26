Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрылся в знак протеста против налога

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иерусалимский Храм Воскресения Христова, который известен также как Храм Гроба Господня, был закрыт на неопределенный срок в знак протеста против введения муниципалитетом города налогов на некоторые виды церковной недвижимости. Об этом сообщают информагентства.

В распространенном 25 февраля совместном заявлении патриарха Иерусалимского Феофила III, Иерусалимского патриарха Армянской апостольской церкви Нурхана Манукяна и Кустода Святой Земли Франческо Паттона отмечается, что "в качестве меры протеста было решено предпринять беспрецедентный шаг по закрытию Храма Гроба Господня". "Вместе со всеми главами церквей на Святой Земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности", - говорится в документе.

Как рассказал мэр Иерусалима Нир Баркат, долг по муниципальному налогу по принадлежащей христианским церквям коммерческой недвижимости в Иерусалиме достигает 650 млн шекелей (более $185 млн). "К сожалению, долги по коммерческим площадям, принадлежащим церквям, превышают 650 млн шекелей, - сказал мэр. - Мы больше не будем требовать, чтобы жители Иерусалима покрывали или субсидировали этот огромный долг".

Храм Гроба Господня в Иерусалиме - святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.-0-