Художник хочет установить инсталляцию на границе КНДР и Республики Корея

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский художник Дэвид Датуна создал инсталляцию, символизирующую мирные взаимоотношения между Республикой Корея и КНДР, которую мечтает установить на границе двух государств. В настоящее время вопрос о размещении арт-объекта обсуждается с представителями обеих стран, сообщает ТАСС.
По словам автора, художественный замысел инсталляции заключается в том, что она будет находиться одновременно на территории обеих стран. Ожидается, что работа Дэвида Датуны украсит историческое место встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Дэвид Датуна отметил, что представители обеих стран, с которыми он в настоящее время ведет переговоры, поддерживают данный проект.
Дэвид Датуна - американский художник грузинского происхождения, эмигрировавший в США в возрасте 24 лет. Он является автором многочисленных инсталляций в различных странах мира. Его работа, посвященная чемпионату мира по футболу в России, в ближайшее время откроется в Москве.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3458 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.003 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2349 BYN
|3.225 BYN
|3.235 BYN