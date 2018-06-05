Художник хочет установить инсталляцию на границе КНДР и Республики Корея

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский художник Дэвид Датуна создал инсталляцию, символизирующую мирные взаимоотношения между Республикой Корея и КНДР, которую мечтает установить на границе двух государств. В настоящее время вопрос о размещении арт-объекта обсуждается с представителями обеих стран, сообщает ТАСС.

По словам автора, художественный замысел инсталляции заключается в том, что она будет находиться одновременно на территории обеих стран. Ожидается, что работа Дэвида Датуны украсит историческое место встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Дэвид Датуна отметил, что представители обеих стран, с которыми он в настоящее время ведет переговоры, поддерживают данный проект.

Дэвид Датуна - американский художник грузинского происхождения, эмигрировавший в США в возрасте 24 лет. Он является автором многочисленных инсталляций в различных странах мира. Его работа, посвященная чемпионату мира по футболу в России, в ближайшее время откроется в Москве.-0-