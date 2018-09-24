Ибрагим Мохаммед Солих победил на выборах президента Мальдив

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционный кандидат Ибрагим Мохаммед Солих победил на выборах президента Мальдивской Республики. Об этом сообщает Euronews.
Накануне вечером в штабе Солиха заявили, что он на 16% опережает соперника - действующего главу государства Абдуллу Ямина. Официальные источники подтвердили, что Ибрагим Мохаммед Солих получил более половины голосов - 58%.
Как сообщает ТАСС, президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин сегодня во время выступления по телевидению признал свое поражение и победу кандидата от оппозиционной Мальдивской демократической партии Ибрагима Мохамеда Солиха на выборах главы государства.
Окончательные результаты должны быть объявлены в течение недели.
Ибрагим Мохамед Солих впервые был избран в парламент в 1994 году в возрасте 30 лет. Выступал за политическое реформирование Мальдив, отстаивал многопартийную систему. Принимал участие в разработке конституции 2008 года. С начала 2011 года был лидером фракции Мальдивской демократической партии в парламенте, а в марте 2017 года возглавил парламентскую группу, объединяющую представителей оппозиции.
Выборы президента Мальдивской Республики прошли 23 сентября.-0-
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