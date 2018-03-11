Идеи Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма внесены в конституцию Китая

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва одобрили поправки в Конституцию страны, сообщают информационные агентства.
В конституцию внесены идеи Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой.
Действующая конституция КНР принята в 1982 году. Поправки в основной закон вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах и отражали изменения в экономической жизни и идеологической базе Китая. Также депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва одобрили исключение из конституции ограничения полномочий до двух сроков подряд на пребывание в должности председателя КНР и его заместителя.
Против решения проголосовали два депутата, трое воздержались, почти 3 тыс. одобрили эту инициативу. Теперь председатель КНР Си Цзиньпин может быть переизбран на третий срок в 2023 году.
Также одобрены внесение в конституцию положения о создании Государственного надзорного комитета.-0-
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